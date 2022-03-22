Світлана Тарабарова розповіла, як з дітьми тікала з Києва під вибухи, і про сім'ю в Херсоні

У перший день війни Світлана Тарабарова з чоловіком і двома дітьми виїхала на Західну Україну. Вони тікали під вибухи, адже живуть біля Гостомеля. Родина ж співачки залишилася в Херсоні, який тимчасово окупований росіянами.

Зараз у Херсоні мама, тато, сестра та племінниця Світлани Тарабарової. Вона зізнається, що зв'язуватися з ними все складніше, адже інтернет і мобільний зв'язок майже зникли.

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Тримаю зв'язок, але останнім часом це складно. Сьогодні в них не працював ні інтернет, ні домашній, ні мобільний зв'язок. Важко, але тримаємося. Багато людей зараз у жаху, люті та відчувають біль,

– розповіла артистка.

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Зіркова сім'я жила в селі Дмитрівка, що біля Гостомельського аеропорту, тож вранці 24 лютого прокинулася від потужних вибухів. Того ж дня Світлана з чоловіком вирішили тікати на Західну Україну. У дорозі вони провели 34 години.

Ми реально виїжджали під вибухи, я встигла тільки одягнути дітей. У чому були, в тому приїхали, тому що 24-го в нас під Ірпенем почався жах,

– пригадала співачка.

Тож на Західній Україні їй допомагають з підгузками, дитячим харчуванням. "Тут я відчуваю себе захищеною плюс-мінус, тут не так багато сирен і бомбардувань. Поїхати не можу. Ми в гарному настрої, намагаємося не сидіти склавши руки, допомагати", – розказала Тарабарова.

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