1 вересня 2021 року відома українська співачка Світлана Тарабарова відвела сина до дитячого садка у Ворзелі. Це зірка пригадала в новому дописі.

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Тарабарова про ситуацію у Ворзелі

Співачка показала фото з сином Іваном, якого вела до садка.

Просто подивіться в очі цього "бандерівця", якого так намагається "денаціфіцировать" маленька сцикліва мразота під майже загальне "одобрение" 150 мільйонів осіб та на кадри останніх днів…

– поділилась Світлана Тарабарова.

"Ворзель, Буча, Ірпінь, Гостомель – між цими, колись курортними містечками навіть не було кордонів – чудовий вибір житла для молодих родин із дітьми, айтішників та креативних індустрій… Сьогодні по цих вулицях йдуть російські танки, падають російські снаряди та ракети", – додала вона.

Світлана Тарабарова підкреслила, що ми попри все вистоїмо та відбудуємо найкращу країну у світі.



Світлана Тарабарова з сином / Фото з інстаграму зірки



Ворзель під час війни / Фото з інстаграму зірки

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Текст публікації Світлани Тарабарової

1 вересня 2021 року. Ворзель. Я вперше веду сина до дитячого садочку. Ворзель, Буча, Ірпінь, Гостомель – між цими, колись курортними містечками навіть не було кордонів – чудовий вибір житла для молодих родин із дітьми, айтішників та креативних індустрій… Сьогодні по цих вулицях йдуть російські танки, падають російські снаряди та ракети. Просто подивіться в очі цього "бандерівця", якого так намагається "денаціфіцировать" маленька сцикліва мразота під майже загальне "одобрение" 150 мільйонів чоловік та на кадри останніх днів...

Ми вистоїмо. Точно вистоїмо! Ми будемо боротися та допомагати, де б не опинилися. Та дуже скоро повернемося і відбудуємо найкращу країну у світі! Але не пробачимо. Ніколи! Люблю вас, люди.