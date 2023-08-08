Здається, я зламалась, – Світлана Тарабарова поскаржилась на недосипання: що сталося

В квітні Світлана Тарабарова втретє стала мамою. Скоро її дочці Поліні виповниться чотири місяці, відтак в неї поступово починають прорізатися перші зубки. Виконавиця поділилася, як почувається в цей складний період материнства.

Вона зазначила, що страждає не лише донька, а й всі члени сім'ї. Зокрема, сама артистка майже не спить, тож дуже втомилась.

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Світлана Тарабарова розповіла про самопочуття

Виконавиця зауважила, що навіть тоді, коли має можливість поспати, організм все одно не може розслабитись.

Інколи мені здається, що я зламалась. Втома нереальна, так важко нормально не спати,

– зауважила артистка.



Світлана Тарабарова поскаржилась на сильну втому / Скриншот з інстаграм-сторіс

З'ясувалось, що в найменшої доньки артистки ріжуться зубки. Відтак Поліна майже не спить та страждає від болю. Через це також потерпають і мама, і батько, і її старші сестра з братом.

"Всім мамам бажаю сил", – додала Тарабарова.



В найменшої доньки Тарабарової прорізаються перші зубки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, нещодавно Світлана Тарабарова відсвяткувала свій день народження. 26 липня їй виповнилося 33 роки. Зірка провела цей день в колі найрідніших. У соцмережах колеги та шанувальники привітали співачку. Вони побажали їй миру та щастя. До привітань також долучилася донька кума Тарабарової, репера Ярмака, який зараз служить у ЗСУ. Його дружина розмістила відео, як донька вітає хресну з днем народження.

"Бажаю, щоб твоє життя було яскравим, як твоє волосся, і щоб було багато грошей на твої мрії", – мило сказала дівчинка.