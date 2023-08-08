Она отметила, что страдает не только дочь, но и все члены семьи. В частности, сама артистка почти не спит, поэтому очень устала.

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Светлана Тарабарова рассказала о самочувствии

Исполнительница заметила, что даже тогда, когда может поспать, организм все равно не может расслабиться.

Иногда мне кажется, что я сломалась. Усталость нереальная, так тяжело нормально не спать,

– отметила артистка.



Светлана Тарабарова пожаловалась на сильную усталость / Скриншот из инстаграм-сторис

Выяснилось, что у самой маленькой дочери артистки режутся зубки. Следовательно, Полина почти не спит и страдает от боли. Поэтому также страдают и мама, и отец, и ее старшие сестра с братом.

"Всем мамам желаю сил", – добавила Тарабарова.



У самой маленькой дочери Тарабаровой прорезаются первые зубки / Скриншот из инстаграмм-сторис