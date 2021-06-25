Світлана Тарабарова стала ведучою музичної програми й для ефірів завжди обирає яскраві вбрання. Вона постає перед глядачами у красивих вишуканих образах, які підкреслюють струнку фігуру. Днями зірка на особистій сторінці в інстаграмі оприлюднила серію фото, де показала 3 приголомшливі аутфіти.

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Яскраві образи Світлани Тарабарової

Виконавиця позувала на камеру в костюмі, що складався з широких помаранчевих штанів та подовженого піджака зі смугами білого, синього та помаранчевого кольорів. Під піджак, який не застібався, Тарабарова одягнула білу майку зі спокусливим декольте. Такий look вона поєднала з босоніжками на підборах в тон штанів.

Серед прикрас образ Світлани довершували чорні сережки та гарний ланцюжок. На обличчі вона зробила макіяж у ніжних відтінках з блиском на губах, а волосся зібрала у стильний високий хвіст.



Світлана Тарабарова у яскравому костюмі / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова у яскравому костюмі / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Наступний look Світлани складався з білої мінісукні з красивим верхом і довгого лавандового плаща з синіми смужками на рукавах. Вбрання зірка поєднала з білими босоніжками на високих підборах.

Яскраве руде волосся Тарабарова вклала в легкі локони і доповнила їх широким обручем в тон плаща. На обличчі зробила макіяж з темними тінями на пловіках і персиковим блиском на губах. Довершила аутфіт великими сережками-кільцями.



Світлана Тарабарова в лавандовому плащі / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова в лавандовому плащі / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

У третьому образі артистка схожа на ляльку Барбі. Виконавиця приміряла довгий кольоровий плащ зі смугастим принтом. Струнку талію вона підкреслила за допомогою пояса в тон плаща. Поєднала одяг з помаранчевими босоніжками на високих підборах.

Волосся Світлана вклала в легкі локони і зав'язала на голові рожеву стрічку. Макіяж зірки був у світлих літніх відтінках. Її ефектний look доповнили масивні рожеві сережки у вигляді сердець та браслети.



Світлана Тарабарова в кольоровому плащі / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової