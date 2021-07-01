Светлана Тарабарова является одной из самых популярных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Она умело совмещает работу и личную жизнь, является примером замечательной мамочки.

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Также исполнительница часто позирует в разнообразных фотосессиях и хвастается стройной фигурой. Она имеет безупречный вкус в одежде и обожает выглядеть ярко.

Изысканный look Светланы Тарабаровой

Певица предстала перед объективом в роскошной съемке, которая состоялась в Октябрьском дворце в Киеве. Светлана Тарабарова изображена на снимках в изысканном платье молочного цвета. Платье было коротким, однако сзади имело длинный красивый шлейф из атласной ткани. Верх был задекорирован нежным кружевом, особой элегантности добавляли длинные сетчатые перчатки.

Такой look знаменитость соединила с прозрачными босоножками на высоком каблуке. Рыжие волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж: белые тени и черные стрелки нанесла на веки, а губы накрасила коричневой помадой.

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В сообщении она поделилась приятными воспоминаниями: "Мурашки пробежали по коже, когда мы вошли в большой зал Октябрьского дворца. Вспомнила "Светлый концерт", который состоялся в октябре 2015 года. Помню, как очень сильно волновалась перед выходом на сцену. А потом увидела вас и волнение, как рукой сняло. Как вместе пели со слезами на глазах "Повертайся Живим", как парень сделал предложение девушке во время песни "Мы верим в любовь". Эти моменты навсегда остались в моем сердце.

Никогда не знаешь, что станет важным для тебя, будет вдохновлять еще долгие годы. Поэтому надо максимально быть в моменте и наслаждаться жизнью здесь и сейчас", – подчеркнула Тарабарова.