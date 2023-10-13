Оказывается, Дантес изменял Тарабарову. Сейчас певица замужем за Алексеем Бондарем и воспитывает троих детей, а Владимир – в отношениях с Дашей Кацуриной.
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Почему Тарабарова разошлась с Дантесом
Артистка вспомнила об отношениях с Дантесом в новом интервью. Она призналась, что когда-то стыдилась этого, но теперь с легкостью может говорить о прежнем романе. Похоже, причиной разрыва стало то, что Вова ей изменял.
Мы вместе были не ок. Мы были очень токсичны друг с другом, не могли справиться со своими эмоциями, на нас навалилась слава… Мы не знали, как это быть верными. Ну это уже со стороны Володи..,
– сказала Тарабарова.
Светлана Тарабарова с Владимиром Дантесом / Фото из соцсетей
Артистка уточнила, что они встречались примерно три года и даже хотели жениться. Однако отношения не сложились. По ее словам, они постоянно ссорились.
"Ничем хорошим это бы не закончилось, потому что мы – огонь", – добавила Светлана.
Пара после разрыва не общалась. Однако теперь они повзрослели и, как пошутила Тарабарова, даже начали здороваться друг с другом. Певицы также призналась, что гордится своим эксбойфрендом за то, каким человеком он стал.
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Что известно об отношениях Тарабаровой с Дантесом
- Светлана и Владимир познакомились на шоу "Фабрика звезд 2" на "Новом канале" в 2008 году. Как рассказывала раньше певица, после расставания, они договорились никому и никогда не рассказывать о том, что было.
- Бывшие влюбленные после романа несколько лет не общались – они избегали и игнорировали друг друга. Теперь артисты иногда видятся на концертах и могут поздороваться.
- Сейчас Тарабарова замужем за украинским режиссером Алексеем Бондарем. Пара вышла замуж осенью 2016 года после трех лет отношений. Мужчина старше артистки на 15 лет. У них трое детей.
- В то же время Dantes после развода с певицей Надеждой Дорофеевой находится в отношениях с дизайнером Дашей Кацуриной. Детей у него нет, однако у его любимой есть 2 малыша от предыдущего брака.