Оказывается, Дантес изменял Тарабарову. Сейчас певица замужем за Алексеем Бондарем и воспитывает троих детей, а Владимир – в отношениях с Дашей Кацуриной.

Интересно Приобрели статус многодетной семьи: Тарабарова призналась, хочет ли ее муж уехать за границу

Почему Тарабарова разошлась с Дантесом

Артистка вспомнила об отношениях с Дантесом в новом интервью. Она призналась, что когда-то стыдилась этого, но теперь с легкостью может говорить о прежнем романе. Похоже, причиной разрыва стало то, что Вова ей изменял.

Мы вместе были не ок. Мы были очень токсичны друг с другом, не могли справиться со своими эмоциями, на нас навалилась слава… Мы не знали, как это быть верными. Ну это уже со стороны Володи..,

– сказала Тарабарова.



Светлана Тарабарова с Владимиром Дантесом / Фото из соцсетей

Артистка уточнила, что они встречались примерно три года и даже хотели жениться. Однако отношения не сложились. По ее словам, они постоянно ссорились.

"Ничем хорошим это бы не закончилось, потому что мы – огонь", – добавила Светлана.

Пара после разрыва не общалась. Однако теперь они повзрослели и, как пошутила Тарабарова, даже начали здороваться друг с другом. Певицы также призналась, что гордится своим эксбойфрендом за то, каким человеком он стал.

Смотрите полное интервью со Светланой Тарабаровой: видео

Что известно об отношениях Тарабаровой с Дантесом