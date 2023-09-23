Тепер після набуття статусу багатодітної сім'ї чоловік артистки може безперешкодно покидати Україну. Тож днями виконавиця, зізналася, чи планує Олексій це робити.
До теми Мені неприємно і боляче, – Світлана Тарабарова розповіла, як її образив Потап
Чи планує Світлана Тарабарова виїжджати за кордон з чоловіком
З початком повномасштабного вторгнення правила виїзду за межі України дещо змінилися. Так, покидати країну під час воєнного стану чоловікам у віці з 18 до 60 років заборонено. Втім, є винятки – батьки трьох або більше дітей віком до 18 років можуть безперешкодно виїжджати.
Після народження донечки Поліни Олексій Бондар має право покинути Україну цілком законно. Втім, виконавиця зауважила, що вони з чоловіком не планують цього робити.
Ми тут потрібні. Я багато чого роблю фізично тут заради нашої спільної перемоги та майбутнього, тому я потрібна фізично тут,
– зазначила Світлана.
Інтерв'ю зі Світланою Тарбаровою: дивіться відео онлайн
Що відомо про третю вагітність Світлани Тарабарової: головне
- 10 листопада 2022 року співачка приголомшила шанувальників новиною про вагітність. У розпал повномасштабного вторгнення звістка про майбутнє материнство спочатку налякала виконавицю. Однак Світлана запевняє, що саме ця дитина стала порятунком для її родини.
- Батьки виконавиці, які на той час перебували в окупації, негативно відреагувала на вагітність. Зокрема, мама Тарабарової сказала, що артистка безвідповідальна. Втім, згодом вона перепросила, оскільки нервувала через велику війну в країні. Зараз бабуся дуже любить внучку і в них прекрасні взаємини.
- Світлана Тарабарова зізналась, що старшим дітям про свою вагітність розповіла майже одразу: "Ми посадили їх і з посмішкою на обличчі почали розповідати, що в середині мами зростає малюк. Вони одразу все зрозуміли, почали вітатися із дитиною і цілувати животик – а у мене на очах були сльози від щастя".
- Вагітність знаменитості не проходила без труднощів. Зокрема, у неї був сильний токсикоз. Крім того, артистку турбувало безсоння.
- 19 квітня 2023 року співачка народила донечку. Її багатодітні батьки назвали Поліною. Дівчинка з'явилася на світ з вагою 3,8 кілограма, а зростом 54 сантиметри. Народжувала артистка у приватному пологовому будинку, де з'явилася на світ її старша донечка Марія.