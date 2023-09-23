Тепер після набуття статусу багатодітної сім'ї чоловік артистки може безперешкодно покидати Україну. Тож днями виконавиця, зізналася, чи планує Олексій це робити.

До теми Мені неприємно і боляче, – Світлана Тарабарова розповіла, як її образив Потап

Чи планує Світлана Тарабарова виїжджати за кордон з чоловіком

З початком повномасштабного вторгнення правила виїзду за межі України дещо змінилися. Так, покидати країну під час воєнного стану чоловікам у віці з 18 до 60 років заборонено. Втім, є винятки – батьки трьох або більше дітей віком до 18 років можуть безперешкодно виїжджати.

Після народження донечки Поліни Олексій Бондар має право покинути Україну цілком законно. Втім, виконавиця зауважила, що вони з чоловіком не планують цього робити.

Ми тут потрібні. Я багато чого роблю фізично тут заради нашої спільної перемоги та майбутнього, тому я потрібна фізично тут,

– зазначила Світлана.

Інтерв'ю зі Світланою Тарбаровою: дивіться відео онлайн

Що відомо про третю вагітність Світлани Тарабарової: головне