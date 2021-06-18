Світлана Тарабарова позувала в літньому образі: фото зірки в блакитному костюмі

Українська співачка Світлана Тарабарова похизувалася ніжним літнім образом. Вона позувала на камеру в легкому блакитному костюмі, який чудово підходить для спекотної погоди.
В особистому блозі виконавиця опублікувала серію фото, де продемонструвала бездоганний look, який обрала для зйомок телепрограми.
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Літній look Світлани Тарабарової
Світлана постала перед об'єктивом у костюмі з легкої тканини ніжно-блакитного кольору. Вбрання складалося з шортів і сорочки oversize, яку Тарабарова частково заправила в них. Також артистка не повністю застібала сорочку, що додало образові звабливості.
Такий look вона поєднала з трендовими прозорими босоніжками на підборах. Яскраве волосся співачка вирівняла і зібрала у хвіст, а деякі пасма заплела в тоненькі косички. На обличчі Світлана зробила макіяж з блискучими тінями на повіках і матовою персиковою помадою на губах.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Попередні образи Тарабарової
- На зйомках музичної програми Світлана постала перед камерами в рожевій спідниці, чорному топі та білій атласній блузці.
- Виконавиця оприлюднила серію фото, де зображена в стильному костюмі лимонного кольору.
- На одному з дахів київської багатоповерхівки зірка позувала у вишуканому молочному костюмі.