Зіркова матуся Світлана Тарабарова через декілька місяців після пологів демонструє розкішну фігуру в стильних аутфітах. Днями вона поділилася серією ефектних кадрів зі знімального майданчика.
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Стильний look Світлани Тарабарової
Артистка постала перед камерою у вбранні, яке гарно підкреслило її струнку фігуру. Світлана одягнула рожеву спідницю, що оголила довгі стрункі ніжки. Також на виконавиці бачимо чорний топ та білу атласну блузку.
Ефектний look дівчина поєднала з блискучими босоніжками на підборах. Руде волосся Тарабарова вклала у зачіску з "мокрим" ефектом. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і персиковою помадою на губах, що гармонійно доповнювали образ. Довершила аутфіт довгими рожевими сережками й підвіскою.
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Оскільки Світлана диктує тренди українським модницям та щоразу показує варіанти неординарних та яскравих образів, які підкреслюють особистість, то й така публікація не залишилася без уваги аудиторії її підписників.
- "Стильно та яскраво. Дуже подобається!"
- "Казкова!"
- "Неймовірна красуня!"
- "Яка гарна!"
- "Вам дуже личить!"