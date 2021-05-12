Зіркова матуся Світлана Тарабарова через декілька місяців після пологів демонструє розкішну фігуру в стильних аутфітах. Днями вона поділилася серією ефектних кадрів зі знімального майданчика.

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Стильний look Світлани Тарабарової

Артистка постала перед камерою у вбранні, яке гарно підкреслило її струнку фігуру. Світлана одягнула рожеву спідницю, що оголила довгі стрункі ніжки. Також на виконавиці бачимо чорний топ та білу атласну блузку.

Ефектний look дівчина поєднала з блискучими босоніжками на підборах. Руде волосся Тарабарова вклала у зачіску з "мокрим" ефектом. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і персиковою помадою на губах, що гармонійно доповнювали образ. Довершила аутфіт довгими рожевими сережками й підвіскою.

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Оскільки Світлана диктує тренди українським модницям та щоразу показує варіанти неординарних та яскравих образів, які підкреслюють особистість, то й така публікація не залишилася без уваги аудиторії її підписників.