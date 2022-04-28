Світлана Тарабарова пояснила, чому чоловік гастролює з нею, а не йде до ЗСУ

У перші дні війни Світлана Тарабарова виїхала з-під Києва на Захід України. Зараз її сім'я живе в Івано-Франківську. Чоловік співачки не йде служити, а їздить з нею на благодійні концерти, бо у військоматах нібито досі черги.

Світлана Тарабарова разом з музикантами та акторами гастролює країною та дає концерти військовим і волонтерам. У всіх поїздках її супроводжує чоловік Олексій, який є ще й продюсером.

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Чому чоловік Світлани Тарабарової не йде до ЗСУ

Він, за словами співачки, хотів піти у військомат, але там великі черги. Зірковий кум Ярмак, який зараз у Збройних Силах України, розповів сім'ї, що сам потрапив на службу через впливових знайомих.

Він зі мною, він з чіткою позицією: покличуть – піде захищати, але поки черга. Оце країна! Щоб потрапити до лав ЗСУ, треба подзвонити комусь зі зв'язками, як каже мій кум Ярмак. Він, коли хотів потрапити, мав подзвонити, щоб його взяли,

– розповіла Світлана Тарабарова.

"Поки він боронить мій фронт, своєї сім'ї та волонтерський, музичний", – додала зірка.

Світлана Тарабарова з чоловіком Олексієм і дітьми: фото

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