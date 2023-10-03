Зі своєю маленькою копією: Світлана Тарабарова замилувала мережу фото з 5-місячною донечкою

У квітні співачка Світлана Тарабарова втретє стала мамою. Днями вона поділилась світлинами зі своєю 5-місячною донечкою Поліною.

У коментарях підмітили, що дівчинка вже помітно підросла. Крім того, фани зауважили, що Поліна дуже схожа на маму.

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Світлана Тарабарова показалася з підрослою донькою

На фото співачка позувала в стильному чорному жакеті, джинсах і білій футболці. До свого образу вона ще додала чорну сумку. Полінка була одягнена в милий шоколадний комбінезон та білі м'які капці.

Ми. P.S.: час летить так швидко,

– зазначила під фото зіркова матуся.

Реакція мережі

У коментарях під фото шанувальники наголосили, що донечка дуже схожа на Світлану.

"Полінка так схожа на мамусю";

"Зі своєю маленькою копією";

"Полінка-то маленька Світланка. Так схожа на вас";

"Дуже швидко підросла малеча. і ви дуже швидко повернулись у чудову форму";

"Мамина копія";

"Мамина доця. Дуже на вас схожа";

Донька схожа на вас".

Діти Світлани Тарабарової: що відомо

У 2018 році у Світлани та її чоловіка і продюсер Олексія Бондаря народився первісток. Малюка назвали Іван. Ще через два роки подружжя стало батьками доньки Марії. Весною на світ з'явилася третя дитина Світлани та Олексія – Поліна.