У коментарях підмітили, що дівчинка вже помітно підросла. Крім того, фани зауважили, що Поліна дуже схожа на маму.
Цікаво Набули статусу багатодітної сім'ї: Тарабарова зізналася, чи хоче її чоловік виїхати за кордон
Світлана Тарабарова показалася з підрослою донькою
На фото співачка позувала в стильному чорному жакеті, джинсах і білій футболці. До свого образу вона ще додала чорну сумку. Полінка була одягнена в милий шоколадний комбінезон та білі м'які капці.
Ми. P.S.: час летить так швидко,
– зазначила під фото зіркова матуся.
Реакція мережі
У коментарях під фото шанувальники наголосили, що донечка дуже схожа на Світлану.
- "Полінка так схожа на мамусю";
- "Зі своєю маленькою копією";
- "Полінка-то маленька Світланка. Так схожа на вас";
- "Дуже швидко підросла малеча. і ви дуже швидко повернулись у чудову форму";
- "Мамина копія";
- "Мамина доця. Дуже на вас схожа";
- Донька схожа на вас".
Діти Світлани Тарабарової: що відомо
У 2018 році у Світлани та її чоловіка і продюсер Олексія Бондаря народився первісток. Малюка назвали Іван. Ще через два роки подружжя стало батьками доньки Марії. Весною на світ з'явилася третя дитина Світлани та Олексія – Поліна.