В комментариях отметили, что девочка уже заметно подросла. Кроме того, фаны заметили, что Полина очень похожа на маму.

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Светлана Тарабарова показалась с подросшей дочерью

На фото певица позировала в стильном черном жакете, джинсах и белой футболке. К своему образу она еще добавила черную сумку. Полинка была одета в милый шоколадный комбинезон и белые мягкие тапочки.

Мы. PS: время летит так быстро,

– отметила под фото звездная мамочка.

Реакция сети

В комментариях под фото поклонники подчеркнули, что дочь очень похожа на Светлану.

"Полинка так похожа на мамочку";

"Со своей маленькой копией";

"Полинка – это маленькая Светланка. Так похожа на вас";

"Очень быстро подросла девочка, и вы очень быстро вернулись в прекрасную форму";

"Мамина копия";

"Мамина дочка. Очень похожа на вас";

Дочь похожа на вас.

Дети Светланы Тарабаровой: что известно

В 2018 году у Светланы и ее мужа и продюсера Алексея Бондаря родился первенец. Малыша назвали Иван. Еще через два года супруги стали родителями дочери Марии. Весной на свет появился третий ребенок Светланы и Алексея – Полина.