Светлана Тарабарова показала, как развлекалась с сыном на санках: милые фото
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова устроила зимнюю прогулку с сыном Иваном. Она катала его на санках и радовалась снегу.
Недавно многие города Украины заснежило. Известная украинская певица Светлана Тарабарова решила воспользоваться моментом и отправилась с сыном во двор. Милые фотографии с зимней прогулки она обнародовала на своей инстаграм-странице.
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Новые фото Светланы Тарабаровой
Знаменитость устроила зимнюю прогулку с Иваном. Звездная мамочка с сыном много улыбались и наслаждались временем, которое проводили вместе. Светлана Тарабарова сейчас уделяет много внимания детям и практически ежедневно гуляет и играет с ними.
Певица показала фото и видео, как катала Ивана на санках. Он искренне радовался процессу. На днях на улице морозно, поэтому они оделись тепло. Сын позировал в широких черных брюках, сапожках и белой курточке с принтом. А Светлана Тарабарова надела синие спортивные штаны и белый пуховик.
Санки! P.S.: поверить до сих пор не могу, что теперь катаю я, а не меня. Время летит быстро, давайте радоваться каждой минуте! Всех обнимаем,
– написала Светлана Тарабарова под фото.
Для просмотра фото и видео листайте вправо:
Поклонников певицы очаровала серия фото и видео с зимней прогулки.
- "Как быстро вырастают дети",
- "Вы такие молодцы, люблю вас",
- "Кайф",
- "Как красиво",
- "Вы невероятные", – написали фолловеры в комментариях.
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