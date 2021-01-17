Популярная украинская певица Светлана Тарабарова устроила зимнюю прогулку с сыном Иваном. Она катала его на санках и радовалась снегу.

Недавно многие города Украины заснежило. Известная украинская певица Светлана Тарабарова решила воспользоваться моментом и отправилась с сыном во двор. Милые фотографии с зимней прогулки она обнародовала на своей инстаграм-странице.

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Новые фото Светланы Тарабаровой

Знаменитость устроила зимнюю прогулку с Иваном. Звездная мамочка с сыном много улыбались и наслаждались временем, которое проводили вместе. Светлана Тарабарова сейчас уделяет много внимания детям и практически ежедневно гуляет и играет с ними.

Певица показала фото и видео, как катала Ивана на санках. Он искренне радовался процессу. На днях на улице морозно, поэтому они оделись тепло. Сын позировал в широких черных брюках, сапожках и белой курточке с принтом. А Светлана Тарабарова надела синие спортивные штаны и белый пуховик.

Санки! P.S.: поверить до сих пор не могу, что теперь катаю я, а не меня. Время летит быстро, давайте радоваться каждой минуте! Всех обнимаем,

– написала Светлана Тарабарова под фото.

Для просмотра фото и видео листайте вправо:

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