Зараз усі батьки намагаються зробити все можливе для того, щоб діти були в безпеці. Багато мамів з дітьми виїхали за кордон. Та чимало залишаються в Україні, роблять все можливе для того, щоб трішки відволіктися від тривожних новин.

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Нові фото Світлани Тарабарової з дітьми

Зіркова матуся зізналася, що у найважчі часи з'являється безумовна любов до найважливіших і найпростіших речей. Зараз ми цінуємо обійми, їжу, тепло рідного дому. Стає спокійніше, коли поруч всі найрідніші.

І між сиренами та коридорами ми встигаємо просто дихати і обійматися. Вірю в нас, в кожного з нас. Обіймаємо всіх вас нашими серцями,

– написала Світлана.

На фото вона зображена разом із дітьми. Усі в домашньому вбранні, Ніжаться на ліжку, обіймаються, радіють тому, що разом. Син Іван і донька Марія щиро обіймають матусю, від чого вона неабияк щаслива.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото з інстаграму співачки