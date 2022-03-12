Сейчас все родители пытаются сделать все возможное, чтобы дети были в безопасности. Многие мамы с детьми уехали за границу. Но многие остаются в Украине, делают все возможное для того, чтобы немного отвлечься от тревожных новостей.

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Новые фото Светланы Тарабаровой с детьми

Звездная мамочка призналась, что в самые трудные времена появляется безусловная любовь к важнейшим и простым вещам. Сейчас мы ценим объятия, еду, тепло родного дома. Становится спокойнее, когда рядом все самые родные.

И между сиренами и коридорами мы успеваем просто дышать и обниматься. Верю в нас, в каждого из нас. Обнимаем всех вас нашими сердцами,

– написала Светлана.

На фото она запечатлена вместе с детьми. Все в домашних нарядах. Нежятся на кровати, обнимаются, радуются тому, что вместе. Сын Иван и дочь Мария искренне обнимают мамочку, от чего она очень счастлива.