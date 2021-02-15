Світлана Тарабарова розчулила відео з чотиримісячною донькою: як виглядає крихітка

Знаменита українська співачка Світлана Тарабарова наприкінці вересня минулого року народила доньку Марію. Зіркова матуся часто фотографувалась з крихіткою, однак приховувала її обличчя. На новому відео артистка вперше показала, як виглядає малеча.

Яскрава виконавиця дуже відверта зі своєю майже 600-тисячною аудиторією. Вона часто демонструє особисте життя, сімейні розваги та зворушливі кадри з сином Іваном, однак чотиримісячну доньку Марію поки тримає подалі від сторонніх очей. Однак нещодавно в профілі Світлани Тарабарової з'явилося нове миле відео, на якому публіка чи не вперше побачила обличчя крихітки.

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Як виглядає чотиримісячна донька Світлани Тарабарової

Доньку артистка зняла, коли та лежала на сірому ліжечку в дитячій кімнаті. Вона підібрала для дівчинки теплий комбінезон ніжно-рожевого кольору та загорнула її в плед з вушками. Обличчя малечі Світлана Тарабарова частково прикрила дерев'яною іграшкою у вигляді коника та золотистим написом "Марія", однак у кадр потрапили пухкенькі щічки, губи та носик крихітки.

На камеру чотиримісячна Марія намагалася вимовити свої перші звуки та весело бовтала руками і ніжками. Судячи з відео, зірка багато спілкується з донечкою і часто співає їй власні пісні. Виконавиця навіть пожартувала, що дівчинка, як і вона, має неабиякі вокальні данні й вже пробує співати.

Вмикай звук. Для мене це справжні звуки щастя… Як вам спів Марії? У маму,

– з гумором написала співачка.

Реакція мережі на доньку Світлани Тарабарової

Нове відео знаменитості з донькою розчулило прихильників зірки. Вони засипали Світлану Тарабарову коментарями та наголосили, що Марія вже дуже схожа на свою зіркову маму:

Янголятко. Нехай росте здорова й щаслива, красунечка;

Яка чудова крихітка;

Яка балакуча і весела. Точно в маму;

Майбутня зірка;

Марія вся в маму, такий гарний милозвучний голос.

Додамо, минулого року Світлана Тарабарова з чоловіком Олексієм Бондарем придбала в кредит новий будинок в закритому котеджному комплексі під Києвом, де облаштувала розкішну дитячу кімнату для двох нащадків – 2-річного сина Івана і молодшої доньки Марії. Саме в дитячій зірка часто фотографується з малечею, а нещодавно захопила шанувальників милим фото з сином і донечкою.