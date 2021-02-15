Знаменитая украинская певица Светлана Тарабарова в конце сентября прошлого года родила дочь Марию. Звездная мама часто фотографировалась с крохой, однако скрывала ее лицо. На новом видео артистка впервые показала, как выглядит ребенок.

Яркая исполнительница очень откровенна со своей почти 600-тысячной аудиторией. Она часто демонстрирует личную жизнь, семейные развлечения и трогательные кадры с сыном Иваном, однако четырехмесячную дочь Марию пока держит подальше от посторонних глаз. Однако недавно в профиле Светланы Тарабаровой появилось новое милое видео, на котором публика едва ли не впервые увидела лицо крохи.

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Как выглядит четырехмесячная дочь Светланы Тарабаровой

Дочь артистка сняла, когда та лежала на серой кроватке в детской комнате. Она подобрала для девочки теплый комбинезон нежно-розового цвета и завернула ее в плед с ушками. Лицо малыша Светлана Тарабарова частично прикрыла деревянной игрушкой в ​​виде лошадки и с золотистой надписью "Мария", однако в кадр попали пухленькие щечки, губы и носик крохи.

На камеру четырехмесячная Мария пыталась произнести свои первые звуки и весело болтала руками и ножками. Судя по видео, звезда много общается с дочкой и часто поет ей свои песни. Исполнительница даже пошутила, что девочка, как и она, имеет значительные вокальные данные и уже пробует петь.

Включай звук. Для меня это настоящие звуки счастья... Как вам пение Марии? В маму,

– с юмором написала певица.

Реакция сети на дочь Светланы Тарабаровой

Новое видео знаменитости с дочкой растрогало поклонников звезды. Они засыпали Светлану Тарабарову комментариями и отметили, что Мария уже очень похожа на свою звездную маму:

Ангелочек. Пусть растет здоровая и счастливая, красавица;

Какая замечательная малышка;

Какая болтливая и веселая. Точно в маму;

Будущая звезда;

Мария вся в маму, такой красивый благозвучный голос.

Добавим, в прошлом году Светлана Тарабарова с мужем Алексеем Бондарем приобрела в кредит новый дом в закрытом коттеджном комплексе под Киевом, где обустроила роскошную детскую комнату для двух потомков – 2-летнего сына Ивана и младшей дочери Марии. Именно в детской звезда часто фотографируется с малышами, а недавно восхитила поклонников милым фото с сыном и дочкой.