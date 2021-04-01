Світлана Тарабарова показала прогулянку з донечкою: сонячні кадри

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилась з шанувальниками новими фото. Вона зачарувала мережу кадрами, де показала прогулянку з донечкою Марією.

Відома українська співачка Світлана Тарабарова активно публікує зворушливі фото донечки Марії, якій нещодавно виповнилось 6 місяців. Днями зірка показала нові сонячні світлини.

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Нові фото Світлани Тарабарової з донькою

Артистка часто проводить свій час із дітьми. Нещодавно Світлана Тарабарова влаштувала весняну прогулянку разом із 6-місячною донечкою. На вулиці світило сонце, тому знаменитість була в доброму гуморі. У сірому візочку, що стояв поряд, лежала маленька Марічка.

Для прогулянки Світлана Тарабарова обрала стильне вбрання. Вона позувала у білосніжних широких спортивних штанах та худі оверсайз. Зверху зірка накинула бежеву куртку з широким поясом, що підкреслив фігуру.

Вбрання співачка поєднала із кросівками в тон на масивній підошві. Вона випрямила волосся та розпустила його. На обличчі Світлана Тарабарова зробила легкий макіяж з акцентом на губах. У підписі до фото зірка поділилась, що донечка все більше розвивається.

"Насолоджуюсь кожним моментом. Магія сонця... Сонце змінює все. P.S.: Напевно сумуватиму за люлечкою, Марія вже хоче все навкруги роздивлятися. Час змінювати прогулянковий блок. А це вже новий етап – мами зрозуміють. Час летить – бережіть себе! Обіймаємо всіх, кому зараз так не вистачає тепла", – написала Світлана Тарабарова під знімками.

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