Світлана Тарабарова замилувала прогулянкою з дворічним сином: кумедне відео

Співачка Світлана Тарабарова виховує двох дітей – дворічного сина Івана та шестимісячну доньку Марію, тому час влаштовує прогулянки на свіжому повітрі. Якщо дівчинка під час сімейних виходів перебуває в колясці, то хлопчик активно розважається. Одну з таких прогулянок зірка показала шанувальникам.

Після народження донечки Світлана Тарабарова не ставила свою кар'єру на паузу, нещодавно випустивши проникливу пісню "Парашут", однак як через пандемію, як і поповнення в сім'ї живих концертів у її житті суттєво поменшало. Тепер зірка більше часу приділяє домашнім справам, облаштовуючи новий заміський будинок, та двом дітям. Разом вони щодня гуляють закритим котеджним комплексом, від чого в захваті не лише артистка, а й старший малюк.

До теми Майже 6 місяців: Світлана Тарабарова захопила зворушливими фото з донечкою

Кумедне відео сина Світлани Тарабарової

Попри прихід весни Київщину засипало мокрим снігом, однак навіть це не завадило дворічному сину співачки сповна насолодитися сонячною погодою. Вона показала майже 600-тисячній аудиторії прихильників, як розважався Іван.

Хлопчик качався в снігу та ганяв на велосипеді по калюжам так, що зіркова матуся за ним ледь встигала. Артистка назвала його райдером й не сварила за мокрий одяг та витівки у відлигу. Схоже, Світлана Тарабарова дозволяє дітям пустувати.

"Яке щастя бути дитиною", – лаконічно підписала відео співачка.

Нагадаємо, що взимку Світлана Тарабарова не менш активно проводила час з дворічним сином. Разом вони каталися на санках, а холодними вечорами прибирали в будинку.