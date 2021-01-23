Популярная украинская певица Светлана Тарабарова почти ежедневно ходит на прогулки с детьми, несмотря на морозный воздух. Она обнародовала новые фото с сыном и дочкой.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова активно проводит каждый день. Она часто делится красивыми фото с поклонниками. Звезда обнародовала новый кадр в личном инстаграм-профиле.

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Новое фото Светланы Тарабаровой

Знаменитость отправилась на очередную прогулку с детьми. Она не считается с холодным воздухом, а наоборот, наслаждается им. А миловидными фотографиями с прогулок звезда делится с подписчиками.

Светлана Тарабарова сделала хорошее селфи на свой телефон. Перед камерой позировал ее сын Иван, стоявший у коляски. В нем сладко спал второй ребенок певицы – 4-месячная Маричка. Сына артистка одела тепло: в синие брюки и теплую белую куртку с принтом.

Сама Светлана Тарабарова позировала в стильном, но теплом белоснежном свитере. Также она дополнила аутфит белым пуховиком с бежевыми вставками и шапкой в тон. Звезда забрала волосы назад под куртку, а также предстала перед камерой без макияжа.

Мы здесь и сейчас. Дышим, греемся на солнце, наслаждаемся,

– написала Светлана Тарабарова под фото.

Светлана Тарабарова с сыном и дочкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Поклонников в очередной раз умилила новая фотография певицы.