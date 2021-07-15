За містом рай не лише для дітей Світлани Тарабарової – 3-річного Івана та 9-місячної Марії, а й для неї самої. Вона ходить босоніж і підбирає лише ті аутфіти, в яких почувається комфортно.

До теми Світлана Тарабарова показала розкішний образ у вбранні з торочками: фото

Так, співачка продемонструвала нову сукню. Це широке біле вбрання до колін з об'ємними рукавами та вирізом на спині. Елегантності йому додала мереживна вставка знизу. Волосся зірка зібрала у хвіст і зав'язала чорною стрічкою.

Перед камерою Світлана Тарабарова з'явилась з донечкою на руках. Марію вона одягла в сукню гірчичного кольору. Крихітка уважно розглядала фруктове дерево.

Світлана Тарабарова з донечкою / Фото з інстаграму співачки

Світлана Тарабарова з донечкою / Фото з інстаграму співачки

Схоже, тепер артистка по-справжньому цінує час з дітьми, адже нещодавно найняла другу няню та відновила концерти й гастролі: