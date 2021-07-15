За городом рай не только для детей Светланы Тарабаровой – 3-летнего Ивана и 9-месячной Марии, но и для нее самой. Она ходит босиком и подбирает только те аутфиты, в которых чувствует себя комфортно.

К теме Светлана Тарабарова показала роскошный образ в наряде с бахромой: фото

Так, певица продемонстрировала новое платье. Широкое белое одеяние до колен с объемными рукавами и вырезом на спине. Элегантности ему добавила кружевная вставка снизу. Волосы звезда собрала в хвост и завязала черной лентой.

Перед камерой Светлана Тарабарова появилась с дочкой на руках. Марию она одела в платье горчичного цвета. Малышка внимательно рассматривала фруктовое дерево.



Светлана Тарабарова с дочкой / Фото с инстаграма певицы​



Светлана Тарабарова с дочкой / Фото с инстаграма певицы

Похоже, теперь артистка по-настоящему ценит время с детьми, ведь недавно наняла вторую няню и возобновила концерты и гастроли: