За городом рай не только для детей Светланы Тарабаровой – 3-летнего Ивана и 9-месячной Марии, но и для нее самой. Она ходит босиком и подбирает только те аутфиты, в которых чувствует себя комфортно.
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Так, певица продемонстрировала новое платье. Широкое белое одеяние до колен с объемными рукавами и вырезом на спине. Элегантности ему добавила кружевная вставка снизу. Волосы звезда собрала в хвост и завязала черной лентой.
Перед камерой Светлана Тарабарова появилась с дочкой на руках. Марию она одела в платье горчичного цвета. Малышка внимательно рассматривала фруктовое дерево.
Светлана Тарабарова с дочкой / Фото с инстаграма певицы
Светлана Тарабарова с дочкой / Фото с инстаграма певицы
Похоже, теперь артистка по-настоящему ценит время с детьми, ведь недавно наняла вторую няню и возобновила концерты и гастроли:
- она зажгла сцену Atlas Weekend в первый день фестиваля;
- за несколько дней певица улетела в Болгарию как судья детского конкурса.