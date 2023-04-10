У мені нема злості та гнилі, – вагітну Світлану Тарабарову розкритикували за фото з Вітвіцькою

Світлана Тарабарова показала нові фото з дітьми, але отримала хвилю хейту в коментарях. Співачка емоційно відповіла всім коментаторам.

Українська співачка Світлана Тарабарова зовсім скоро стане мамою. Днями вона опублікувала нові фото на особистій сторінці.

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Світлану Тарабарову розкритикували

Виконавиця позувала разом з кумою Соломією Вітвіцькою та дітьми. На щасливих кадрах сім'я посміхалась та показувала язика. Та не всім у коментарях сподобалися світлини: зірку критикували через зовнішність і третю вагітність, писали образи й закидували тези, нібито співачка вагітна заради виїзду чоловіка з країни.

"Мені здається, що вона завжди вагітна, скільки у неї дітей?";

"Скоро з чоловіком поїдуть жити за бугор, от побачите. Тому і третього зробили";

"Навіщо язики показувати? Дітям можна пробачити, а дорослі до чого? Це некрасиво";

"Для чого у війну припирати третю дитину?! Якщо так багато грошей, краще сиротам допоможи!";

"Тільки потім не скигліть, що багато дітей та грошей не вистачає";

"Тримайтеся. Співчуваю. Ви вже як інкубатор".

Щоправда, багато хто заступився за Світлану Тарабарову.

"Скільки ж у нас в країні гнилих бабів ! Аж дивно, що це не раша… які коментарі… заздрість і гниль. Здоров'я матусі і діткам!";

"З коментарів у шоці… Жінка вагітна, ось-ось народжувати, а ви таку маячню пишете";

"Як можна писати таку ницість".



Фото вагітної зірки з близькими спровокувало хейт / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Світлана Тарабарова відповіла на хейт

, Світлані Тарабаровій вже закидували, що її третя вагітність – навмисна , заради статусу багатодітних батьків й можливості виїхати за кордон. Та вона відповідала, що таке пишуть люди, які не розуміють, як важко виховувати дітей. Артистка нагадувала, що з початку вторгнення перебуває в Україні.

Співачка відреагувала на образливі коментарі в інстаграм-сторіз. Вона зізналась, що шокована, бо ніколи раніше з хейтом не зіштовхувалась.

Я просто в шоці від коментарів цих "жінок". Я ніколи з таким не зіштовхувалась і хочу за це вам подякувати, моя світла Insta-родина. Я навіть не уявляю, що переживають люди, яким пишуть хейт. А ви – дівчата, коментатори не переймайтеся, я спокійно народжу, схудну і буду щаслива, тому що всередині мене немає злості та гнилі, я вам співчуваю щиро,

– написала Світлана Тарабарова.

"Всім світлим, добрим, людяним українцям не втомлюся казати дякую! P.S.: І це у Вербну неділю! Потім ці жіночки, коментуючи, ходять до церкви! Ой, все! Навіть не хочу витрачати на це свій час. Люблю вас, дякую! Слава Україні! Дякую нашим захисникам за цей неймовірний день! Світло завжди перемагає темряву".



Відповідь Тарабарової / Фото з інстаграм-сторіз



Відповідь Тарабарової / Фото з інстаграм-сторіз