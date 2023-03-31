Прем'єра альбому відбулася 31 березня на всіх цифрових майданчиках. Світлана Тарабарова втретє на порозі пологового будинку, тож музикою полегшила життя і собі, і всім батькам.

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Світлана Тарабарова презентувала "Дитячий альбом"

Народила. Ні, ще не донечку. Але цей "Дитячий альбом" ми писали разом з нею під серцем, з малюками, і я завжди прислуховувалася до їхніх підказок,

– підколола Тарабарова саму себе.

Мета "Дитячого альбому" – створити настрій, навчити нового та відірвати дітей від гаджетів, зберігши при цьому контакт з батьками. Пісні Тарабарової – своєрідні настанови малюкам на цілий день – від "Прокидайся" та "Чистимо зуби" до "Колискової".

"Наш "Дитячий альбом" – це наче швидка допомога для всіх матусь, бо тепер за настрій ваших сонечок буде відповідати музика, а вам більше не потрібно буде тисячу разів повторювати "чистимо зуби", "одягаємося" та інше. Мами точно зрозуміють про що я", – прокоментувала співачка.

Обкладинка "Дитячого альбому" Світлани Тарабарової / Фото з пресслужби

У коментарях Світлану Тарабарову підтримали зіркові мами:

телеведуча Валентина Хамайко : "Вітаю, відтепер нехай звучить у всіх оселях і садочках";

: "Вітаю, відтепер нехай звучить у всіх оселях і садочках"; співачка Мята: "Ой, як це круто. Безмежно вдячна".

Нагадаємо, раніше діти знімалися в кліпі на нову пісню зіркової мами – "Життя триває". У кадрі вони з'явилися в білих в'язаних светрах, як і вона сама.

"Для мене це спроба розповісти про те, що відбувається в країні, про свої відчуття тут, сьогодні і зараз, але без шароварщини та крінжу. Водночас для мене ця пісня як промінь сонця, якого ми всі так чекаємо", – коментувала Світлана Тарабарова.