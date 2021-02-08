Популярна українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про величезні затори у столиці, які виникли через негоду. Через заметіль зіркова матуся не змогла потрапити з сином до лікаря, проте не засмучувалася і вирішила зробити декілька атмосферних кадрів на снігу.

В Україні сніг та хуртовини. Водіїв закликають бути обережними на дорогах. Світлана Тарабарова разом із сином Іваном їхала на плановий огляд до педіатра, проте, простоявши понад годину в заторах, вирішила повернутися додому та перенести візит до лікаря.

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Світлана Тарабарова про снігопад у Києві

Артистка поділилася, що з нею вперше трапилася така ситуація: "Після того, як 95 хвилин ледве їхали, вирішили розвернутися та повернулися додому".

Вийшовши з автомобіля, я встигла впасти. Під снігом лід, тому будьте обережні. Дивіться під ноги, а якщо можете – залишайтеся вдома,

– закликала артистка.

Знаменита мама влаштувала фотосесію з сином та домашнім улюбленцем на подвір'ї. Засніжена територія перед заміським будинком додавала світлинам атмосферності. На вулиці неймовірно гарно, тому Тарабарова не втратила нагоди сфотографуватися.

Образ Світлани Тарабарової

Для поїздки до лікаря артистка аобрала зручне вбрання. Вона позувала на камеру у білому спортивному костюмі та сірому пальті. Такий одяг поєднала з чорними черевиками. Серед зимових аксесуарів образ Світлани доповнювала шапка з помпоном. Волосся вона заховала під светр, а на обличчя не наносила косметику і показала натуральну вроду.



Світлана Тарабарова з песиком / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова з сином / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова з песиком і сином / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Син Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової