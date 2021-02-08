Популярная украинская певица Светлана Тарабарова рассказала об огромных пробках в столице, которые возникли из-за непогоды. Из-за метели звездная мама не смогла попасть с сыном к врачу, однако не огорчилась и решила сделать несколько атмосферных кадров на снегу.

В Украине снег и метели. Водителей призывают быть осторожными на дорогах. Светлана Тарабарова вместе с сыном Иваном ехала на плановый осмотр к педиатру, однако, простояв больше часа в пробках, решила вернуться домой и перенести визит к врачу.

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Светлана Тарабарова о снегопаде в Киеве

Артистка поделилась, что с ней впервые случилась такая ситуация: "После того, как 95 минут едва ехали, решили развернуться и вернулись домой".

Выйдя из автомобиля, я успела упасть. Под снегом лед, поэтому будьте осторожны. Смотрите под ноги, а если можете – оставайтесь дома,

– призвала артистка.

Знаменитая мама устроила фотосессию с сыном и домашним животным во дворе. Заснеженная территория перед загородным домом добавляла фотографиям атмосферности. На улице невероятно красиво, так Тарабарова не упустила возможность сфотографироваться.

Образ Светланы Тарабаровой

Для поездки к врачу артистка выбрала удобный наряд. Она позировала на камеру в белом спортивном костюме и сером пальто. Такую одежду соединила с черными ботинками. Среди зимних аксессуаров образ Светланы дополняла шапка с помпоном. Волосы она спрятала под свитер, а на лицо не наносила косметику и показала натуральную красоту.



Светлана Тарабарова с собачкой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Светлана Тарабарова с сыном / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Светлана Тарабарова с собачкой и сыном / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Сын Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой