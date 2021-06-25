Светлана Тарабарова стала ведущей музыкальной программы и для эфиров всегда выбирает яркие наряды. Она предстает перед зрителями в красивых изысканных образах, которые подчеркивают стройную фигуру. На днях звезда на личной странице в инстаграме обнародовала серию фото, где показала 3 потрясающих аутфита.

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Яркие образы Светланы Тарабаровой

Исполнительница позировала на камеру в костюме, состоявшем из широких оранжевых брюк и удлиненного пиджака с полосами белого, синего и оранжевого цветов. Под пиджак, который не застегивался, Тарабарова надела белую майку с соблазнительным декольте. Такой look она соединила с босоножками на каблуке в тон брюкам.

Среди украшений образ Светланы довершали черные серьги и красивая цепочка. На лице она сделала макияж в нежных оттенках с блеском на губах, а волосы собрала в стильный высокий хвост.



Светлана Тарабарова в ярком костюме / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Светлана Тарабарова в ярком костюме / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Следующий look Светланы состоял из белого миниплатья с красивым верхом и длинного лавандового плаща с синими полосками на рукавах. Наряд звезда соединила с белыми босоножками на высоком каблуке.

Яркие рыжие волосы Тарабарова уложила в легкие локоны и дополнила их широким обручем в тон плаща. На лице сделала макияж с темными тенями на веках и персиковым блеском на губах. Довершила аутфит крупными серьгами-кольцами.



Светлана Тарабарова в лавандовом плаще / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Светлана Тарабарова в лавандовом плаще / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

В третьем образе артистка похожа на куклу Барби. Исполнительница примерила длинный цветной плащ с полосатым принтом. Стройную талию она подчеркнула с помощью пояса в тон плаща. Соединила одежду с оранжевыми босоножками на высоком каблуке.

Волосы Светлана уложила в легкие локоны и завязала на голове розовую ленту. Макияж звезды был в светлых летних оттенках. Ее эффектный look дополнили массивные розовые серьги в виде сердец и браслеты.



Светлана Тарабарова в цветном плаще / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой