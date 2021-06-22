Карантинні обмеження послабили й тепер культурна індустрія повертається. Зокрема на літо заплановано багато концертів, які додадуть яскравих фарб у теплі сонячні дні.
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Світлана Тарабарова не втрачає жодної нагоди насолодитися музикою та з радістю відвідує концерти. Днями вона побувала в одному з київських ботанічних садів, де відбувся джазовий концерт просто неба.
Літній look Світлани Тарабарової
На подію зірка прибула в молочному костюмі з легкої тканини, що складався з довгої спідниці з вирізом спереду та вкороченої блузки з довгими рукавами. Талію підкреслював тонкий тканинний ремінець у тон вбрання. Такий look Тарабарова поєднала зі стильним білим взуттям.
Яскраве волосся Світлана вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з персиковою помадою на губах. Довершила аутфіт чорною сумочкою через плече.
"Який неймовірний був вечір джазу у розаріумі", – написала виконавиця під фото.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях прихильники Тарабарової засипають її компліментами.
- "Ви красуня!"
- "Супер!"
- "Світлано, ви красуня! Обожнюю вас!"
- "Неймовірна! Така чуттєва, стильна та ніжна!"
- "Ви, як завжди, дуже гарно виглядаєте! Позитивні та яскраві! Люблю вас і поважаю!"