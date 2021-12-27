Світлана Тарабарова є прикладом для багатьох модниць. З настанням холодів вона показує актуальні зимові аутфіти, які підійдуть для зимової погоди.

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Зимовий look Світлани Тарабарової

Артистка постала перед камерою у затишному зимовому образі: світло-сірій подовженій куртці, молочних штанах і кофті. Одяг вирішила поєднати зі світлими стильними чоботами. Серед аксесуарів аутфіт довершили шапка та маленька сумочка, яку артистка тримала на плечі.

Волосся Тарабарова вклала рівно та забрала набік. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж, трішки підкресливши тон.

Вчуся разом з вами радіти моменту. А сніг додає особливого різдвяного настрою. Вже подарунки всім приготували? Я ще ні. Навіть не уявляю, як все встигнути,

– написала Світлана під фото.



Зимовий look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки



Зимовий look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки



Зимовий look Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки

У коментарях шанувальники знаменитості засипали її компліментами.