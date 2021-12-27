Светлана Тарабарова является примером для многих модниц. С наступлением холодов она показывает актуальные зимние аутфиты, которые подойдут для зимней погоды.

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Зимний look Светланы Тарабаровой

Артистка предстала перед камерой в уютном зимнем образе: светло-серой удлиненной куртке, молочных штанах и кофте. Одежду решила совместить со светлыми стильными сапогами. Среди аксессуаров аутфит довершили шапка и маленькая сумочка, которую артистка держала на плече.

Волосы Тарабарова уложила ровно и собрала набок. На лице сделала легкий повседневный макияж, чуточку подчеркнув тон.

Учусь вместе с вами радоваться моменту. А снег добавляет особого рождественского настроения. Уже подарки всем приготовили? Я еще нет. Даже не представляю, как все успеть,

– написала Светлана под фото.

Зимний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы

Зимний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы

Зимний look Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма певицы