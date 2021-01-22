Відома українська співачка Світлана Тарабарова стала мамою вдруге наприкінці вересня. Вона увесь вільний час присвячує родині. Днями зірка показала нове миловидне фото з донечкою.

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова наприкінці вересня минулого року стала мамою вдруге. Вона величезну кількість часу присвячує дітям. Новим фото зірка поділилась на своїй інстаграм-сторінці.

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Нове фото Світлани Тарабарової з донькою

Знаменитість позувала на камеру біля вікна. Вона була одягнена в домашнє, але стильне вбрання. Світлана Тарабарова обрала білосніжний спортивний костюм, що складався з широких штанів та худі.

Співачка звично для себе вклала волосся та постала без макіяжу. Зірка не соромиться показуватися без косметики, а навпаки, часто хизується натуральною вродою.

На руках Світлана Тарабарова тримала донечку, яку назвала Марічкою. Дівчинка також була одягнена в білий костюмчик.

Зірка не показує обличчя дитини й приховує його від шанувальників і публіки. Але часто ділиться зворушливими фото з Марією, де показує її спиною, або ж публікує світлини з сином Іваном. У підписі до фото Світлана привітала з Днем обіймів.

Обійми. Зігрівають, заспокоюють. Давайте частіше обійматися. З Днем обіймів, друзі!

– написала Світлана Тарабарова.



Світлана Тарабарова з донечкою / Фото з її інстаграму

Під фото прихильники засипали зірку та її доньку компліментами: