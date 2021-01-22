Известная украинская певица Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз в конце сентября. Она все свободное время посвящает семье. На днях звезда показала новое миловидное фото с дочкой.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова в конце сентября прошлого года стала мамой во второй раз. Она огромное количество времени посвящает детям. Новым фото звезда поделилась на своей инстаграм-странице.

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Новое фото Светланы Тарабаровой с дочкой

Знаменитость позировала на камеру у окна. Она была одета в домашний, но стильный наряд. Светлана Тарабарова выбрала белоснежный спортивный костюм, состоящий из широких брюк и худи.

Певица привычно для себя уложила волосы и предстала без макияжа. Звезда не стесняется показываться без косметики, а наоборот, часто щеголяет натуральной красотой.

На руках Светлана Тарабарова держала дочь, которую назвала Маричкой. Девочка также была одета в белый костюмчик.

Звезда не показывает лицо ребенка и скрывает его от поклонников и публики. Но часто делится трогательными фото с Марией, где показывает ее спиной, или же публикует фотографии с сыном Иваном. В подписи к фото Светлана поздравила с Днем объятий.

Объятия. Согревают, успокаивают. Давайте чаще обниматься. С Днем объятий, друзья!

– написала Светлана Тарабарова.



Светлана Тарабарова с дочкой / Фото из ее инстаграма

Под фото поклонники засыпали звезду и ее дочь комплиментами: