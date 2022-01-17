Світлана Тарабарова побувала у Львові: фото та відео з прогулянки містом

Українська співачка Світлана Тарабарова приїхала до Львова. Артистка прогулялася містом, у якому ще панує різдвяна атмосфера, разом із подругою Наталкою Карпою.

Поки колеги Тарабарової відпочивають на березі моря чи океану за кордоном, вона вирушила на захід України. У період завершення різдвяних свят виконавиця встигла побувати у Львові.

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Світлана Тарабарова прогулялася Львовом

Артистка вирушила на прогулянку з подругою Наталкою Карпою, для якої Львів – рідне місто. Світлана та Наталка побували в атмосферному закладі, з вікон якого відкривається чудовий вигляд на все місто. Поласували смачною їжею та просто відпочили. Виконавиці не змогли оминути увагу головну ялинку Львова та різдвяний ярмарок. А також Світлана зіграла на стародавньому фортепіано, яке стоїть в одному з закладів.

На особистій сторінці в інстаграмі Тарабарова поширила серію фото та відео, на яких зображена вона, Наталка та пейзажі красивого Львова.

"Львове, ти неймовірний!", – зворушливо написала Світлана під фото.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Зазначимо, Світлана Тарабарова приїжджала до Львова, щоб виступити з Іриною Федишин на її сольному концерті. Виконавиці разом заколядували, що стало для публіки приємним сюрпризом. Як це було – дивіться тут.