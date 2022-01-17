Пока коллеги Тарабаровой отдыхают на берегу моря или океана за границей, она отправилась на запад Украины. В период завершения рождественских праздников исполнительница успела побывать во Львове.

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Светлана Тарабарова прогулялась по Львову

Артистка отправилась на прогулку с подругой Наталкой Карпой, для которой Львов – родной город. Светлана и Наталья побывали в атмосферном заведении, из окон которого открывается великолепный вид на весь город. Полакомились вкусной едой и просто отдохнули. Исполнительницы не смогли обойти внимание главную елку Львова и рождественскую ярмарку. А также Светлана сыграла на древнем фортепиано, которое стоит в одном из заведений.

На личной странице в инстаграме Тарабарова распространила серию фото и видео, на которых изображена она, Наталка и пейзажи красивого Львова.

"Львов, ты невероятный!", – трогательно написала Светлана под фото.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Отметим, Светлана Тарабарова приезжала во Львов, чтобы выступить с Ириной Федишин на ее сольном концерте. Исполнительницы вместе колядовали, что стало для публики приятным сюрпризом. Как это было – смотрите здесь.