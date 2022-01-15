Успішна українська співачка Ірина Федишин після відпочинку в Буковелі відправилась у гастрольний тур під назвою "Україна колядує". 14 січня вона виступила з двома концертами у Львові.

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Світлана Тарабарова на концерті Ірини Федишин

Запрошеною зіркою концерту стала українська виконавиця Світлана Тарабарова. Вона приїхала до Львова підтримати колегу та заспівати разом.

На сцені Світлана Тарабарова та Ірина Федишин виступили у дуеті. Разом вони заспівали колядку "Пречиста Діва", викликавши захват у глядачів. Яскравим відео артистки поділилися в інстаграмі.

"Пречиста Діва" – магія у Львові. Дякую, люди, за вас. Дякую Ірині Федишин та Віталію Човнику за запрошення. Неймовірний вечір,

– поділилась співачка.

Шанувальники обох зірок залишилися у захваті від їхнього дуету. Вони активно коментують допис з відео виступу: