На фестиваль повітряних куль під Києвом Світлана Тарабарова відправилася з чоловіком Олексієм, 2-річним сином Іваном і 8-місячною донечкою Марією. Якщо хлопчик не відходив від батька, то артистка тримала на руках дівчинку.

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Чи то через страх за дітей, чи то через страх дорослих, однак на повітряній кулі родина так і не політала. Попри це вражень від побаченого як в Івана та Марії, так і в співачки та продюсера вистачить надовго.

"Я запам'ятаю цей день на все життя. Незабутні моменти", – зізналася Світлана Тарабарова.

Для сімейного вікенду артистка обрала комфортний повсякденний образ. На ній базова біла футболка оверсайз та зелені штани кльош. Аутфіт завершили світлі кросівки.

Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співачки

Чоловік Світлани Тарабарової з сином Іваном / Фото з інстаграму співачки

Додамо, на відміну від Світлани Тарабарової, ведуча Лілія Ребрик таки наважилася на подібний екстрим і здійснила свою давню мрію. Зірка політала вертольотом з чоловіком Андрієм Диким.