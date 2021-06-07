На фестиваль воздушных шаров под Киевом Светлана Тарабарова отправилась с мужем Алексеем, 2-летним сыном Иваном и 8-месячной дочкой Марией. Если мальчик не отходил от отца, то артистка держала на руках девочку.

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То ли из-за страха за детей, то ли из-за страха взрослых, однако на воздушном шаре семья так и не полетала. Несмотря на это впечатлений от увиденного как у Ивана и Марии, так и у певицы и продюсера хватит надолго.

"Я запомню этот день на всю жизнь. Незабываемые моменты", – призналась Светлана Тарабарова.

Для семейного уикенда артистка выбрала комфортный повседневный образ. На ней базовая белая футболка оверсайз и зеленые брюки клеш. Аутфит завершили светлые кроссовки.



Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото из инстаграма певицы

Муж Светланы Тарабаровой с сыном Иваном / Фото из инстаграма певицы

Добавим, в отличие от Светланы Тарабаровой, ведущая Лилия Ребрик таки решилась на подобный экстрим и осуществила свою давнюю мечту. Звезда полетала на вертолете с мужем Андреем Диким.