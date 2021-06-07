Знаменитість, яка завжди оберігала сім'ю від публічності, все ближче підпускає фанів до особисте життя. Катя Осадча опублікувала серію знімків з сімейного торжества – святкування дня народження тата Олександра.

До теми Катя Осадча показала рідкісне фото зі старшим сином: кадр з випускного вечора

Для батька-іменинника зіркова донька накрила розкішний стіл, який естетично оформила улюбленими сезонними квітами – білими піонами. Вона підготувала й розкішний торт.

Катя Осадча з батьком / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча з батьками / Фото з інстаграму ведучої

Батько Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Образ Каті Осадчої

Для сімейного святкування вагітна ведуча обрала ніжну сукню зі спільної колекції з Андре Таном. Вона позувала в білосніжному вбранні з високим розрізом та асиметричним низом, який чудово поєднався зі стриманим верхом.

Елегантну сукню Катя Осадча довершила чорно-білими еспадрильями, бірюзовим кольє та масивними сонцезахисними окулярами. Схоже, зірка, яка в буденному житті віддає перевагу природній красі, не стала фарбуватися з нагоди сімейного торжества. Вона виглядала максимально просто та жіночно.

Катя Осадча в білосніжній сукні / Фото з інстаграму ведучої