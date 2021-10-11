Подружжя зберігає кохання та ніжність у шлюбі. І результатом цього є їхні син і донька, які наповнюють дім дитячим сміхом. Та Світлана з Олексієм не забувають про себе й інколи проводять час лише вдвох.

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Нові фото Світлани Тарабарової з чоловіком

У 2016 році вони позували в оригінальній фотосесії, головною родзинкою якої стали домальовані елементи. Світлана та Олексій зображені на світлинах у різних позах, а їхні образи довершили ілюстрації. У цій зйомці закохані розважилися, відчули себе дітьми. Обоє одягнули білі футболки та сині джинси.

Тарабарова розповіла, що ці знімки бачили лише гості їхнього весілля, а після свята вона нікому їх не показувала.

Фотосесія Світлани Тарабарової з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Світлани Тарабарової:

З п'ятою річницею весілля, моє кохання! З тобою я літаю, як на крилах. Ми батьки двох добрих сердець. Інколи все просто бісить, та частіше нам казково.

Ти мій парашут і разом ми зможемо все! Нам весело, ми мріємо про спокійний сон, про кіно разом від початку до кінця. Але все це дрібниці, якщо подивитися скільки крутого лише за 5 офіційних років нашої родини ми створили разом.



А ці архівні фото 2016 року завжди нагадуватимуть мені, що ми ще та парочка із перчинкою. Друзі, дякую всім за привітання!

Нам дуже приємно ділитися з вами такими важливими подіями.

Нагадаємо, весілля Світлани Тарабарової з її продюсером Олексієм Бондарем відбулося 11 жовтня 2016 року. За час подружнього життя вони встигли придбати заміський котедж та облаштували власне сімейне гніздечко. Наразі пара виховує двох дітей – сина Івана та доньку Марію.