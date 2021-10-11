Супруги сохраняют любовь и нежность в браке. И результатом этого являются их сын и дочь, которые наполняют дом детским смехом. Но Светлана с Алексеем не забывают о себе и иногда проводят время только вдвоем.

Смотрите также Настя Каменских и Потап отдыхают в Испании: фото из отпуска

Новые фото Светланы Тарабаровой с мужем

В 2016 году они позировали в оригинальной фотосессии, главной изюминкой которой стали дорисованные элементы. Светлана и Алексей изображены на фотографиях в разных позах, а их образы завершили иллюстрации. В этой съемке влюбленные развлеклись, почувствовали себя детьми. Оба надели белые футболки и синие джинсы.

Тарабарова рассказала, что эти снимки видели только гости их свадьбы, а после праздника она никому их не показывала.

Фотосессия Светланы Тарабаровой с супругом / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Светланы Тарабаровой:

С пятой годовщиной свадьбы, моя любовь! С тобой я летаю, как на крыльях. Мы родители двух добрых сердец. Иногда все просто бесит, но чаще нам сказочно.

Ты мой парашют и вместе мы сможем все! Нам весело, мы мечтаем о спокойном сне, о кино вместе от начала до конца. Но все это мелочи, если посмотреть сколько крутого только за 5 официальных лет нашей семьи мы создали вместе.

А эти архивные фото 2016 года всегда будут напоминать мне, что мы еще и парочка с перчинкой. Друзья, спасибо всем за поздравления!

Нам очень приятно делиться с вами такими важными событиями.

Напомним, свадьба Светланы Тарабаровой с ее продюсером Алексеем Бондарем состоялась 11 октября 2016 года. За время супружеской жизни они успели приобрести загородный коттедж и обустроили собственное семейное гнездышко. Сейчас пара воспитывает двоих детей – сына Ивана и дочь Марию.