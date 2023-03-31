Премьера альбома состоялась 31 марта на всех цифровых площадках. Светлана Тарабарова третий раз на пороге роддома, поэтому музыкой облегчила жизнь и себе, и всем родителям.

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Светлана Тарабарова представила "Дитячий альбом"

Родила. Нет, еще не доченьку. Но этот "Дитячий альбом" мы писали вместе с ней под сердцем, с малышами, и я всегда прислушивалась к их подсказкам,

– подколола Тарабарова саму себя.

Цель "Дитячого альбома" – создать настроение, научить нового и оторвать детей от гаджетов, сохранив при этом контакт с родителями. Песни Тарабаровой – своеобразные наставления малышам на целый день – от "Прокидайся" и Чистимо зуби" до "Колискової".

"Наш "Дитячий альбом" – это как скорая помощь для всех мам, потому что теперь за настроение ваших солнышек будет отвечать музыка, а вам больше не нужно будет тысячу раз повторять "чистим зубы", "одеваемся" и прочее. Мамы точно поймут о чем я", – прокомментировала певица.

Обложка "Дитячого альбома" Светланы Тарабаровой / Фото из пресс-службы

В комментариях Светлану Тарабарову поддержали звездные мамы:

телеведущая Валентина Хамайк : "Поздравляю, отныне пусть звучит во всех домах и садах";

: "Поздравляю, отныне пусть звучит во всех домах и садах"; певица Мята: "Ой, как это круто. Безгранично благодарна"

Напомним, ранее дети снимались в клипе на новую песню звездной мамы "Життя триває". В кадре они появились в белых вязаных свитерах, как и она сама.

"Для меня это попытка рассказать о том, что происходит в стране, о своих ощущениях здесь, сегодня и сейчас, но без шароварщины и кринжа. В то же время для меня эта песня как луч солнца, которого мы все так ждем", – комментировала Светлана Тарабарова.