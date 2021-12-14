Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми прикрасила ялинку: атмосферне відео
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Українська співачка Світлана Тарабарова вже задекорувала будинок до свят. Разом із дітьми та чоловіком вона прикрасила ялинку, а також встановила прикраси на кухні.
Знаменитості готуються до свят. Коли за вікном справжня, морозяна зима, хочеться й щоб вдома була казкова атмосфера. Тому в будинках зірок вже мерехтять новорічні вогники.
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Світлана Тарабарова прикрасила ялинку
Співачка готується до свят разом із сином, донькою і чоловіком. Вони вчотирьох прикрашали ялинку у заміському маєтку. На обличчі маленького Івана сяяла усмішка. Видно, що йому дуже подобаються різдвяні декорації, які з'явилися вдома.
Усі були в домашньому вбранні, що створювало затишну атмосферу. Цього року допомагала й донечка Марія. Вона спостерігала за братиком, адже для дівчинки новорічна метушня – це щось незвичне.
Також Тарабарова поділилася новорічними традиціями, які є в її сім'ї. І одна з найголовніших – прикрашати ялинку всім разом.
Текст публікації Світлани Тарабарової:
Буду ділитися з вами нашими новорічними традиціями.
- Обов'язково прикрашаємо всією родиною. Так робили ми з батьками та тепер це традиція вже моєї сім'ї. Правда, зараз діти більше розкидають, ніж допомагають.
- Ялинка завжди штучна. На власному прикладі привчаємо дітей не псувати ліс.
- Не слідкуємо за модою прикрашання ялинок. До прикладу, цього року вона має бути блакитною та з елементами чорного та срібла. Не люблю таке. Я за власні традиції, де іграшки для нас більше ніж прикраси. Якісь подарувала мені мама, а мікрофон та рояль – Олексій, коли ми познайомились, годинник – із кліпу "Падає сніг" тощо.
- Ялинка – це як фотоальбом найтепліших моментів.
- Коли прикрашаємо, обов'язково вмикаємо улюблені різдвяні пісні, такі як Magic Moments, Jingle Bell Rock. А також "Падає сніг", яка є для нас особливою піснею, бо в кліпі вперше знявся наш Іван.