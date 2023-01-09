Вагітна Світлана Тарабарова відсвяткувала Різдво з батьками з Херсона та дітьми: сімейні відео

Наприкінці грудня Світлана Тарабарова все ж вмовила батьків виїхати з Херсона, адже їхній район регулярно обстрілюють російські війська. Два тижні вони були в лікарні, але Різдво відсвяткували з зірковою донькою. Який сюрприз вона їм зробила, дивіться далі.

Світлана Тарабарова довго вмовляла батьків виїхати зі звільненого Херсона до неї під Київ, адже там у них не було ні світла, ні води, ні тепла. Після 8 місяців окупації їм довелося лікуватися, але на Різдво мама й тато співачки повернулися до сім'ї.

До теми Вагітна Світлана Тарабарова показала новорічне фото, яке зробила її мама з Херсона

Як Світлана Тарабарова відсвяткувала Різдво з батьками з Херсона

Вочевидь, Тарабарова винайняла батькам квартиру неподалік свого будинку, адже перед їхнім приїздом пішла наряджати ялинку з 4-річним сином Іваном. Це і був її різдвяний сюрприз.

Ми прийшли з Іваном зробити дідусеві та бабусі сюрприз. Вони були в лікарні, лікувалися. Це були дуже важкі для мене два тижні. Але зараз уже видихаємо, їм трішки легше. Ми зробимо їм сюрприз і поставимо ялинку, щоб створити новорічний настрій. У дитинстві, як би не було складно, батьки завжди для нас з сестрами влаштовували справжнє свято. Тому для мене Новий рік і Різдво – сімейний дивовижний час,

– поділилася Світлана Тарабарова.

Вона показала сімейну вечерю та домашніх улюбленців, яких батьки привезли з Херсона – жабеня та двох черепах, від яких діти не відходили. У домі артистки навіть побували колядники – заспівали "Добрий вечір тобі, пане господарю".

"Це були чарівні дні з родиною. Такі цінні", – прокоментувала Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова на Різдво з батьками та дітьми / Фото з інстаграм-сторіс

Це, до речі, не перші фото її батьків після звільнення Херсона. У листопаді до них заїжджав чоловік Наталки Карпи Євген Терехов, який служить у ЗСУ, та зняв зірці зворушливе відео. З останніх кадрів видно, що через "русскій мір" вони помітно постаріли.