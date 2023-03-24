Повинна обрати "правильну" позицію, –Лобода згадала, як отримувала дзвінки від російської влади

Артистка Світлана Лобода згадала, як на початку повномасштабного вторгнення їй надходили дзвінки від російської влади. Їй пропонували обрати "правильну" сторону та отримати привілеї.

Артистка Світлана Лобода, яка нещодавно приїхала до України, на початок повномасштабного вторгнення перебувала в Росії. Вона спішила виїхати з країни, бо отримувала дзвінки від влади.

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Лобода пригадала, як спішила виїхати з Росії

Виконавиця отримувала меседжі від російського режиму із закликами підтримати війну та отримати це "подяку" та чималі привілеї. За її словами, Росія "гарно платить" тим, хто обирає їхній бік.

Чому я намагалася швидко виїхати. Тому що надходило багато дзвінків про те, що ми повинні розуміти, ми повинні обрати "правильну" позицію, що я повинна бути розумною, що я артистка, яка має тут все. Надалі, якщо я залишаюся тут і підтримую режим, то я буду мати ще більше і мені не потрібно буде ні про що турбуватися, ні мені, ні моїм дітям,

– розповіла Лобода.

Артистка вважає, що мала певну цінність для Росії, адже працювала на російську аудиторію довгий час. Та поради залишатися й обрати "сторону зла" вона отримувала навіть від друзів.

"У мене була гігантська аудиторія. Вони хотіли співпрацювати, я розумію чому. У мене 15 мільйонів підписників в Instagram, з них, напевно 60 – 70% це росіяни. Були люди, мої знайомі, товариші, які мені телефонували там і казали, що: "Не роби дурниць, ти повинна бути розумною. Це твоє життя, твої діти. Ти зможеш їх забезпечити на все життя"".

Інтерв'ю зі Світланою Лободою: дивіться відео онлайн