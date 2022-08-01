Світлана Лобода заговорила про можливе повернення в росію: коли це станеться

Після 24 лютого Світлана Лобода отямилася й виїхала з росії, яка 8 років веде війну проти України. Ексгастролерка досі не виключає того, що повернеться в Москву, однак лише тоді, коли тамтешня влада перестане винищувати наш народ.

За останні п'ять місяців імениті українські інтерв'юери по кілька разів кликали Світлану Лободу на розмову, але вона всім відмовила. Своє перше після 24 лютого інтерв'ю співачка дала грузинському журналісту Ное Сулаберідзе. У ньому вона розповіла, як рятувала від війни друзів, знайомих, як спала з телефоном на грудях, як плакала перші два місяці, як виїжджала з росії й заговорила про можливе повернення.

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Чи повернеться Лобода в росію

Ексгастролерка зізналася, що її 11-річна донька Євангеліна дуже хоче повернутися в Москву, каже: "Мам, я дуже сумую за своїми друзями". Однак вона пояснює їй, що росія вбиває українців, тож жити там вони не можуть.

Так склалися наші обставини, що повернутися ми не можемо, і не повернемося доти, поки влада так поводитиметься, доки вона вбиватиме, винищуватиме наш народ. Я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися до Москви і жити в росії. Це виключено,

– заявила Світлана Лобода.

"Ми перебуваємо на такому рубежі – і я, і моя сім'я, і мої рідні, близькі, мої друзі, моя команда, і вся моя країна. Кожен з нас сьогодні приймає рішення допомагати всім, чим тільки може – нашому народу, нашим людям. Тому що ми перебуваємо у великій біді", – наголосила співачка й додала, що у Грузію приїхала з концертом, гроші з якого підуть на допомогу Україні.