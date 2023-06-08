Світлана Лобода віддасть квартиру в Києві сім'ї, яку затопила Росія: окупанти розлючені

Світлана Лобода відреагувала на трагедію на Каховській ГЕС. Співачка заявила, що другий день думає лише про це та готова допомогти сім'ї, яка втратила дім через затоплення.

Україна ще багато років долатиме наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Однак зараз важливо врятувати людей з затоплених будинків і територій. До цього долучилася Світлана Лобода. Вона перерахувала 100 тисяч гривень у благодійний фонд "Клуб добродіїв", який допомагає дітям і сім'ям, які постраждали від жахливої трагедії.

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Лобода віддасть квартиру сім'ї з затоплених територій

"Другий день я не можу ні про що думати. Трагедія на Новокаховській ГЕС – це катастрофа рівня Чорнобильської АЕС, і весь світ мовчить! Я знаю, що в цій біді Україна має сама зробити все, щоб допомогти нашим громадянам і зберегти те, що ще можна зберегти", – прокоментувала Світлана Лобода.

Крім того, артистка заявила, що готова допомогти не тільки грошима, а й з житлом. Так, вона пустить у квартиру в Києві одну з постраждалих сімей.

Я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім'ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила Росія,

– заявила Світлана Лобода.

Вона також наголосила, що головне зараз – об'єднатися, допомагати, підтримувати одне одного та не бути байдужим. Її друзі, наприклад, уже вирушили в Херсон, щоб рятувати людей і тварин.

"Я прошу вас вірити, підтримувати одне одного і ніколи не втрачати впевненість в тому, що справедливості бути. Російський режим обов'язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ", – підсумувала артистка.

Примітно, що в коментарі до Світлани Лободи "набігли" росіяни. Тих, хто співчуває українцям, обмаль. Натомість активно виписують користувачі, мізки яких промиті пропагандою – стверджують, що "Росія сама себе топити не буде", а Каховську ГЕС підірвала "армія НАТО".