З довгого рудого волосся до короткого блонду: як змінилась Світлана Лобода за 20 років

Світлана Лобода в музичній індустрії вже близько 20 років. За цей час її стиль та зовнішність значно змінилися. Дивіться архівні світлини та нинішні фото зірки далі.

Співачка Світлана Лобода розпочала музичну кар'єру приблизно 20 років тому. Перша популярність прийшла до зірки у 2004 році, коли вона долучилась до гурту "ВІА Гра".

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Як змінилась Світлана Лобода

Світлану Лободу в гурті "ВІА Гра" зараз ніхто б не впізнав – тоді вона мала довге руде волосся.



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з архіву



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з архіву

Вже через рік зірка почала сольну кар'єру. У 2009 році Лобода представила Україну на Євробаченні та посіла 12 місце. На той час артистка мала довжелезне русе волосся, яке вкладала у пишні локони.



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з Вікіпедії

У 2012 році Світлана Лобода створила свій бренд та перейменувалась у LOBODA. Вона перефарбувалась у блонд та часто підбирала провокативні й відверті образи. Артистка була тренеркою у шоу "Голос. Діти" а ще отримала звання Заслуженої артистки України, яке досі вимагають у неї забрати.



Як змінилась Світлана Лобода – 2014 рік / Фото з її інстаграму

Кар'єра Світлани Лободи продовжувалась після 2014 року, коли вона свідомо продовжила працювати на російський ринок. Вона брала участь у російських пропагандистських шоу, давала інтерв'ю Ксенії Собчак, а після протестів (які досі називає проплаченими), відмовилась від концертів в Україні.



Як змінилась Світлана Лобода – 2015 рік / Фото з її інстаграму



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з її інстаграму



Як змінилась Світлана Лобода / Фото з її інстаграму

Світлану Лободу підозрюють у пластичних операціях та уколах краси, хоч сама зірка рідко висловлюється на цю тему, або ж спростовує чутки.

У 2022 році Світлана Лобода "перейшла" на бік України, хоч і не одразу насмілилась сказати, що Росія – країна-агресор. Вона виступає з концертами за кордоном, адже тут її приймати не готові. Зараз співачка обирає лаконічні стримані образи, вкладає біляве волосся прямо або ж хвилями. Макіяжі артистки теж стали більш природними.

Світлана Лобода зараз / Фото з її інстаграму

, нещодавно Світлана Лобода потрапила у черговий скандал. Вона приїхала з концертом у Харків – там її були раді бачити не всі. 16-річна Дарина Вдовенко вийшла з плакатом "Харків без Лободи". Та співачка публічно образила дівчину, хоч потім двічі виправдовувалась через свій вчинок.