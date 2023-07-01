Певица Светлана Лобода начала музыкальную карьеру около 20 лет назад. Первая популярность пришла к звезде в 2004 году, когда она присоединилась к группе "ВИА Гра".

Смотрите также Неудачно пошутила, – Лобода извинилась перед Дарьей Вдовенко, которую унизила в Харькове

Как изменилась Светлана Лобода

Светлану Лободу в группе "ВИА Гра" сейчас никто бы не узнал – тогда у нее были длинные рыжие волосы.



Как изменилась Светлана Лобода / Фото из архива



Как изменилась Светлана Лобода / Фото из архива

Уже через год звезда начала сольную карьеру. В 2009 году Лобода представила Украину на Евровидении и заняла 12-е место. В то время артистка имела длинные русые волосы, которые укладывала в пышные локоны.



Как изменилась Светлана Лобода / Фото из Википедии

В 2012 году Светлана Лобода создала свой бренд и переименовалась в LOBODA. Она перекрасилась в блонд и часто подбирала провокационные и откровенные образы. Артистка была тренером в шоу "Голос. Дети", а еще получила звание Заслуженной артистки Украины, которое до сих пор требуют у нее забрать.



Как изменилась Светлана Лобода – 2014 год / Фото с ее инстаграма

Карьера Светланы Лободы продолжалась после 2014 года, когда сознательно продолжила работать на российский рынок. Она принимала участие в российских пропагандистских шоу, давала интервью Ксении Собчак, а после протестов (которые до сих пор называет проплаченными) отказалась от концертов в Украине.



Как изменилась Светлана Лобода – 2015 год / Фото с ее инстаграма



Как изменилась Светлана Лобода / Фото с ее инстаграма



Как изменилась Светлана Лобода / Фото с ее инстаграма

Светлана Лобода подозревается в пластических операциях и уколах красоты, хотя сама звезда редко высказывается на эту тему, или опровергает слухи.

В 2022 году Светлана Лобода "перешла" на сторону Украины, хоть и не сразу осмелилась сказать, что Россия – страна-агрессор. Она выступает с концертами за границей, ведь здесь ее принимать не готовы. Сейчас певица выбирает лаконичные сдержанные образы, укладывает белокурые волосы прямо или волнами. Макияжи артистки тоже стали более естественными.

Светлана Лобода сейчас / Фото с ее инстаграма

Напомним, недавно Светлана Лобода попала в очередной скандал Она приехала с концертом в Харьков – там ее рады видеть не все. 16-летняя Дарья Вдовенко вышла с плакатом "Харьков без Лободы". Но певица публично обидела девушку, хотя потом дважды оправдывалась из-за своего поступка.